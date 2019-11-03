РИАМО - 3 ноя. В Московской области на ближайшие сутки ожидается усиление ветра до 17 метров секунду, в связи с чем жителям региона дали несколько советов, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 23 часов 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», - отмечается в материале.

Специалисты советуют при ветре, находясь в доме или в квартире, закрывать все форточки и окна, проверить надежность их закрытия; отключить электричество, газ и перекрыть водопровод.

Также жителям Подмосковья напомнили, что безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы.

Если же сильный ветер застает на улице, то необходимо немедленно укрыться в подъезде или прочном здании; не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий; не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и держаться подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев.

«Следите за сообщениями МЧС России! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101, 112», - заключается в материале.