РИАМО - 3 ноя. Рабочие начали менять покрытия платформ на станции Красный строитель Курского направления МЖД, которая войдет в состав второго Московского центрального диаметра, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«К запуску Московских центральных диаметров идет активная подготовка инфраструктуры по направлениям МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский. На станции Красный строитель Курского направления МЖД приступили к замене покрытия платформ, после завершения работ жители получат комфортную современную станцию, где будут установлены стелы экстренного вызова, удобные лавочки и урны, электронные табло», – сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Уже закончили работы по замене покрытия платформ практически на всех платформах станций МЦД, в частности, на станциях Хлебниково, Водники. К запуску движения диаметров все станции на МЦД-1 и МЦД-2 будут благоустроены, для удобства пассажиров появятся погодные модули или навесы на всю длину платформ, где это возможно, станции будут интегрированы с метро и МЦК переходами по типу «сухие ноги». Также на части станций будут оборудованы кассовые окна для маломобильных граждан.

Запуск первых диаметров запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.