РИАМО - 3 ноя. В Москве задержали мужчину, который накануне вечером открыл стрельбу у ТЦ «Кантемировский» и попытался скрыться, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Между двумя мужчинами произошла ссора, из-за чего один из них выхватил оружие и выстрелил в своего оппонента. Пострадавшего 1992 года рождения с огнестрельным ранением головы доставили в больницу. Стрелок попытался скрыться, был объявлен план «Перехват».

«2 ноября в 20:00 в Москве на Кавказском бульваре задержали мужчину 1983 года рождения, его изобличили в совершении преступления», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».