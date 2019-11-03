РИАМО - 3 ноя. В квартире по Филевскому бульвару на западе Москвы обнаружили труп пенсионерки, женщину избили до смерти, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено 1 ноября около 22:00. Погибшая 1936 года рождения, у нее множественные гематомы головы и тела.

«В той же квартире задержали мужчину 1987 года рождения, неработающего. Его изобличили в том, что он в ходе конфликта руками и ногами нанес пенсионерке множественные удары по голове и телу, от которых женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице подтвердил факт задержания подозреваемого.