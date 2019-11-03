РИАМО – 3 ноя. В Москве продолжается расследование убийства главы ЦПЭ Ингушетии и его брата, на причастность к преступлению проверяют девять человек, сообщает ТАСС.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты в субботу вечером в Москве на парковке на улице Академика Анохина. Убийца выстрелил сначала в главу ЦПЭ Ингушетии после того, как тот вышел из машины, а затем и в его брата.

«На причастность к совершению этого тяжкого преступления в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД проверяют причастность девяти человек», - сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

Оперативники предполагают, что преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного. Трех человек уже объявили в розыск. По предварительным данным, они могли уехать из столицы.

Главная версия следователей – убийство связано со служебной деятельностью Эльджаркиева. В январе 2019 года на него уже было совершено покушение.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела - «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

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