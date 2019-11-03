РИАМО - 3 ноя. Пожар произошел на складе в городском округе Жуковский на Кооперативной улице, возгорание удалось локализовать на площади 1750 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Уже объявили локализацию на площади 1750 квадратных метров. Пострадавших нет. К тушению пожара привлекается 59 человек и 16 единиц техники. В 5:53 объявлена локализация», - сказал собеседник агентства.

На момент прибытия первого пожарного-спасательного подразделения наблюдалось горение склада на площади 750 квадратных метров. Площадь пожара увеличилась на тысячу квадратных метров всего за несколько часов.