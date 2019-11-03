РИАМО - 3 ноя. В столице 36-летний мужчина был травмирован электропоездом Румянцево - Москва Рижского направления МЖД, говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«2 ноября на железнодорожной станции Тушино электропоездом сообщением Румянцево - Москва Рижского направления травмирован 36-летний мужчина. Гражданин доставлен в больницу», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники транспортной полиции. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.