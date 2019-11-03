РИАМО - 3 ноя. На востоке Москвы из квартиры коммерческого директора одной из фирм, молодого человека 1993 года рождения, украли 22,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Преступление было совершено утром 2 ноября в квартире на бульваре Маршала Рокоссовского.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 03:45 до 04:30 2 ноября неизвестный, находясь в квартире по указанному адресу, из сейфа совершил кражу денежных средств в размере 22,5 миллиона рублей, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», злоумышленника разыскивают.