РИАМО - 3 ноя. Гранату времен Великой Отечественной войны обнаружили в городском округе Мытищи на улице Фурманова, изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано на 5 ноября, сейчас угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«2 ноября в 13:50 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Мытищи <…> поступило сообщение об обнаружении гранаты (РПГ-40) времен Великой Отечественной войны по адресу: городской округ Мытищи, улица Фурманова, у дома 18. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Охрана выставлена силами ОМВД городского округа Мытищи. Изъятием и уничтожением боеприпаса займутся представители Минобороны 5 ноября.