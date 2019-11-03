РИАМО - 3 ноя. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил криминалистам центрального аппарата ведомства заняться расследованием убийства главы центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии и его брата, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ.

«2 ноября на дворовой территории по улице академика Анохина в Москве неизвестный произвел не менее 10 выстрелов в двух мужчин. Погибшим оказался Эльджаркиев Ибрагим Абдул-Назирович, начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия, и его брат 1988 года рождения», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела - «Убийство двух и более лиц» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства оказать помощь в расследовании двойного убийства. Ход расследования поставлен на контроль центрального аппарата СК РФ. Злоумышленники все еще не найдены. Эксперты выясняют обстоятельства произошедшего, возможные мотивы преступления.

В этом году на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Это произошло в январе.

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