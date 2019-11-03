РИАМО - 3 ноя. Облачная погода и временные дожди ожидают жителей Московского региона, атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область будут находиться в передней части циклона, под влиянием атмосферного фронта. Атмосферное давлении ееще немного понизится и в середине дня составит 743 миллиметров ртутного столба. При облачной погоде временами прольется дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 2-4, по области от 0 до плюс 5 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 75%», - говорится в сообщении.

Синоптики вновь предупреждают метеозависимых о возможности ухудшении самочувствия, связанного с переменчивой погодой. Однако ученые утверждают: погода не является причиной болезни и сама по себе она никого не делает больным.

«Это реакция ослабленного болезнью, переутомлением организма, длительно влияющего стрессорного фактора. Необходимо лечить основное заболевание, поддерживать, тренировать организм, чтобы легче переносить изменения погодных факторов», - отмечается в сообщении.