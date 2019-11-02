РИАМО - 2 ноя. С 23:00 в субботу, а также ночью и днем в воскресенье в Москве ожидается ветер порывами 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 23:00 2 ноября с сохранением на ближайшие сутки 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Водителей просят парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходов - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее в Московском регионе из-за ветра до 4 ноября объявили «желтый» уровень опасности погоды.