РИАМО - 2 ноя. В Москве возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц» после расправы над двумя мужчинами, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте», — сказала Иванова.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, допрашивают очевидцев, просматривают камеры наблюдения. Расследование дела продолжается.

Убийство было совершено вечером в субботу на улице Академика Анохина. По данным СМИ, второй погибший – брат главы ЦПЭ Ингушетии.

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