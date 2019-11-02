РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В подмосковном Подольске часть домов микрорайона Кузнечики осталась без света из-за аварии в субботу вечером, сообщил «РИАМО в Подольске» диспетчер ЕДДС округа.



«В субботу вечером часть микрорайона Кузнечики осталась без света из-за аварийного отключения электроэнергии. В настоящее время специалисты приступили к работам по устранению неисправностей. Точного времени, когда вернут свет в дома, нет»,- сказал диспетчер.



Как отметила жительница округа, без света остались дома на улицах Академика Доллежаля и бульвар 65-летия Победы. Отключение произошло в 19:00.