РИАМО – 2 ноя. Стали известны подробности убийства главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Элджеркиева и его брата в Москве, киллеры приехали на БМВ X7 из подмосковного Красногорска, сообщает Telegram-канал Baza.

«Полиция отследила перемещения автомобиля, на котором могли передвигаться преступники, застрелившие главу ЦПЭ Ингушетии и его брата. Киллеры приехали на БМВ X7 из Московской области – из Красногорска. После нападения убийцы скрылись в сторону Университетского проспекта», — говорится в сообщении.

В последний раз камера зафиксировала машину недалеко от цирка на проспекте Вернадского. Преступники могли бросить машину во дворах.

Элджеркиев приехал в столицу по личным делам - на учебу в РАНХиГС. По словам источника издания, он находился под госзащитой после того, как в январе 2019 года на него было совершено покушение.

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