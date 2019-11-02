РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. Более 10 народов приняли участие в III фестивале национальных культур «Балашиха – большая семья», приуроченном ко Дню народного единства, для всех участников была подготовлена насыщенная программа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

III фестиваль национальных культур, организованный Общественной палатой Балашихи, прошел в субботу в ДК «Саввино». В нем приняли участие начальник управления по работе с институтами гражданского общества Главного управления социальных коммуникаций правительства Московской области Роман Кирица, представители городского совета депутатов, общественной палаты, представители еврейской, татарской, азербайджанской культурных автономий, воскресной школы при храме Преображения Господня, воспитанники армянской воскресной школы «Ной», творческие коллективы Балашихи, Чувашии, Грузии, Калмыкии и другие.

«Сегодня присутствовало более 11 национальностей, участвовавших на протяжении предыдущих лет. Среди них и дебютанты-Грузия, Калмыкия, Бурятия. Когда растет количество участников, для меня это очень радостно, от того что мы едины, растем, объединяемся, дружим, и это сегодня нам показали и на сцене, и в зале, и на мастер-классах, на дегустации блюд, на презентации наших национальных культур»,- сказала председатель общественной палаты городского округа Елена Жарова.

Она добавила, что фестиваль благодаря поддержке правительства Подмосковья, администрации Балашихи, совета депутатов становится все грандиознее.

Кирица отметил, что фестиваль позволяет ближе знакомиться с культурами тех людей, с которыми мы живем рядом.

«Россия - многонациональное государство, и очень важно больше знать о своих соседях. Если мы не будем общаться друг с другом, то потеряем наше самое главную ценность – единство. Мы сильны, когда мы вместе»,- пояснил Кирица.

Гости и участники могли присоединиться к зажигательным танцам, отведать колоритные блюда национальных культур, которые предлагали на пробу одетые в народные костюмы участники фестиваля, поучаствовать в мастер-классах.

В рамках фестиваля состоялся круглый стол «Народы СССР на защите Родины» с представителями разных народностей, посвященный предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, ее уроках роли в воспитании подрастающего поколения.

В концертной программе фестиваля прозвучали песни, мелодии на национальных инструментах, танцевальные номера, сохраняющие неповторимый колорит культурного достояния народов России.

Концерт завершили вручением дипломов от главы Балашихи Сергея Юрова большому числу участников фестиваля.