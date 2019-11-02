РИАМО - 2 ноя. В Сети появилось видео с камер наблюдения на улице Академика Анохина, где вечером в субботу застрелили двух человек, сообщает РЕН ТВ.

На записи видно парковку, сзади которой детская площадка. Мужчина выходит из машины, проходит несколько метров вперед, где его и настигает убийца в черно-оранжевой куртке – он стреляет несколько раз практически в упор. Из машины со стороны водителя выходит еще один мужчина, тут же получает несколько выстрелов и падает замертво. При этом СМИ сообщают, что нападал не один человек.

«Нападавшие скрывали лица за масками. В результате ЧП смертельные ранения получили два человека», — говорится в сообщении.

Злоумышленники скрылись, в городе объявлен план «Перехват».

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