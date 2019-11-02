РИАМО – 2 ноя. Неизвестный расстрелял руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Абдул-Назировича на западе Москвы, передает в субботу ТАСС.

В Москве на улице Академика Анохина вечером в субботу неизвестный в маске открыл стрельбу по двум мужчинам, пострадавшие скончались.

«На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Абдул-Назирович», - сказал собеседник агентства.

Полиция разыскивает преступника.

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