РИАМО – 2 ноя. Неизвестный расстрелял руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Абдул-Назировича на западе Москвы, передает в субботу ТАСС.
В Москве на улице Академика Анохина вечером в субботу неизвестный в маске открыл стрельбу по двум мужчинам, пострадавшие скончались.
«На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Абдул-Назирович», - сказал собеседник агентства.
Полиция разыскивает преступника.
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