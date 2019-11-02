РИАМО – 2 ноя. В Москве на улице Академика Анохина вечером в субботу неизвестный в маске открыл стрельбу по двум мужчинам, пострадавшие скончались, сообщает РЕН ТВ.

«По предварительным данным, ЧП произошло возле подъезда одного из домов. Стрельбу открыл злоумышленник в маске», — говорится в сообщении.

Злоумышленник уехал с места преступления на черном BMW. В городе объявлен план «Перехват».

Ранее в Москве конфликт между мужчинами у ТЦ «Кантемировский» закончился стрельбой. Один человек ранен, нападавший скрылся.

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