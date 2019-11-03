РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 ноя. Во Дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец в воскресенье состоится чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Сильнейшие спортсмены Подмосковья сразятся за награды на чемпионате Московской области по самбо среди мужчин и женщин, который пройдет в воскресенье, 3 ноября, во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы», – говорится в сообщении.

Торжественное открытие и начало соревнований в 11:00. Вход свободный.