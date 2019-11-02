РИАМО – 2 ноя. В Москве вечером в субботу конфликт между мужчинами у ТЦ «Кантемировский» закончился стрельбой, нападавший скрылся, объявили план «Перехват», сообщает РБК.

Сообщение об инциденте в районе дома № 47 по улице Кантемировской поступило в полицию около 17:00. Там произошла ссора между двумя мужчинами.

«В ходе ссоры один из мужчин выстрелил в сторону своего оппонента, предположительно из травматического оружия, и ранил его. После этого нападавший скрылся с места происшествия на машине», — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Стрелка объявили в розыск, в городе объявили план «Перехват».

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