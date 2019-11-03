РИАМО - 3 ноя. Футбольный турнир среди артистических команд «Арт-футбол-Россия 2019» начнется в манеже «Спартак» в воскресенье.

Турнир интересен, несмотря на то, что он проходит лишь второй раз. Гала-матч будет проведен - сыграют сборная турнира со сборной вратарей. Участие в турнире примут 16 команд, 12 из которых являются представителями регионов. Среди них команды из Москвы, Воронежской области, Нижегородской области, Омской области, Свердловской области, республики Мордовии и многих других.

В воскресенье футбольное поле разобьют на четыре части. В центре будет установлена трибуна. Все матчи будут проходить параллельно.

Турнир проводится в мини-футбольном варианте в два дня. В этом году вновь удалось привлечь внимание выдающихся вратарей. Участие в гала-матче примут Руслан Нигматуллин, Александр Филимонов, Анзор Кавазашвили и другие.

По результатам жеребьевки сформировались четыре группы. В группе А места разделились между командами Ярославской области, Республики Башкортостан, Краснодарского края и сборной мира. В группе B - команда диаспор Москвы, сборная Воронежской области, команда Нижегородской области и команда Республики Татарстан.

Одной из самых сильных групп стала С, где за выход в плей-офф поборются команда Омской области, сборная регионов Российской Федерации, команда Санкт-Петербурга и команда из Москвы. В заключительной группе D места разделили команды из Калмыкии, Свердловской области, Республики Мордовия и команда «Черный паук», чье название является отсылкой к прозвищу Яшина.