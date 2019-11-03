РИАМО - 3 ноя. В воскресенье на территории Москвы и Подмосковья состоится ежегодная акция «Ночь искусств», которая уже проводится в седьмой раз, сообщается на сайте мероприятия.

«Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами», - говорится в сообщении.

В частности, Московская область приглашает гостей на эксклюзивные выставки, необычные квесты, кинопоказы и экскурсии.

Так, например, посетителей днем и вечером в воскресенье ждут 125 муниципальных учреждений культуры. В частности, «Детская художественная школа» в Реутове подготовила программу «Тайны мировой архитектуры. Антонио Гауди».

В Историко-краеведческом музее Балашихи пройдет световое представление и выставка «Семнадцать черепов и зуб, или изменение человека во времени», а также фотоквест и экскурсия.

Для посетителей «Музеев наукограда Королев» подготовили музейную программу с чаепитием «Мадридские тайны. История одной картины» – в рамках выставки Г. Зайцева.

«Мособлкино» в Дмитрове, Раменском, Шаховской и Серпухове на базе учреждений культуры бесплатно покажет документальные фильмы из цикла «Русские в мировой культуре» о выдающихся русских деятелях культуры, проживающих за рубежом.

В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике пройдет семейная программа «Сказка старинного меча и кольчуги» и интерактивное путешествие по исторической экспозиции с загадками, конкурсами и театрализацией.

В Серпуховском историко-художественном музее программа «Ночи искусств» будет продолжаться до 22 часов. Для детей пройдут мастер-классы по рисованию и актерскому мастерству, взрослые смогут посетить тематические экскурсии «Константин Маковский. Реалист и мифотворец», «Золотой век русского искусства», «Серпухов – город-ключ Московской Руси», «Западноевропейское искусство».

Москва также подготовила свыше 250 мероприятий, участников «Ночи искусств» ждут театральные постановки, перформансы, концерты, кинопоказы, экскурсии и творческие встречи.

В этом году участие в акции примут не только культурные центры, театры, школы искусств, библиотеки и музеи, но также вокзалы, аэропорты и парки. Например, несколько мероприятий пройдут на Казанском и Киевском вокзалах, в международном аэропорту Шереметьево.

В частности, музыкальное представление на Казанском вокзале откроет трио пианистов-виртуозов Bel Suono. Участники коллектива порадуют слушателей исполнением шедевров классики, джаза и популярной музыки, используя в выступлении современные технологии света и звука.

Во втором блоке прозвучит программа «Любовь и дороги» – солисты Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова представят необычные перевоплощения героев знаменитых опер.

А программа арт-акций в терминале F аэропорта Шереметьево начнется с открытия выставки народного художника России А.Н. Бурганова – автора памятника А.С. Пушкину в Шереметьеве. Экспозиция под названием «Полет» специально подготовлена к 60-летнему юбилею аэропорта и посвящена первому рейсу, обслуженному в Шереметьеве 11 августа 1959 года.

В Музее истории Шереметьево состоится открытие совместной с музеем «Аэрофлота» выставки «Из прошлого в настоящее. Взгляд в будущее». Директор музея «Аэрофлота» расскажет гостям о развитии сервиса авиаперевозчика с 60 годов до наших дней.

Старт акции дадут в московском музыкальном театре «Геликон-опера» 3 ноября в 20:00. Сразу после торжественной церемонии открытия гостям покажут одну из самых известных постановок театра — оперу «Алеко».