РИАМО – 2 ноя. Специалисты Минстроя представили первые оценки российских городов по качеству городской среды, в опросе принимали участие большие, средние и даже совсем малые города, сообщает kp.ru.

Вычисление индекса является частью национального проекта «Жилье и городская среда».

«Города оценивали по довольно сложной системе, разработанной Минстроем совместно с экспертами ДОМ.РФ и КБ «Стрелка». Их поделили на группы в зависимости от размера и климата - «условно комфортного» (большая часть страны, включая как Москву, так и Сочи) и «дискомфортного» (это типа Мурманска или Норильска)», - отмечается в материале.

Соревнования проходили между городами, находящихся примерно одинаковых условиях. Ведь у Москвы и у городка с 5 тысячами жителей условия разные. В каждой группе оценки ставились по 36 позициям, включая благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность социалки и тому подобное. И по совокупности присваивался общий балл.

Первые оценки - по итогам 2018 года - сильно сенсационными назвать нельзя. Самая высокая оценка - у Москвы: 276 баллов при средних по России 163. Среди относительно небольших городов очень хорошие оценки у многих подмосковных населенных пунктов, в частности, Королева, Красногорска, Люберец, Одинцова, а также Арзамаса и Рыбинска.

Меньше всего баллов набрал городок Верхоянск в Якутии — всего-навсего 77.

В целом эксперты предлагают порадоваться за все города, которые набрали от 180 баллов - в них городская среда считается благоприятной.