РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Спортсмены спортивной школы Подольска стали победителями и призерами соревнований по плаванию «Я стану олимпийцем» в Обнинске, сообщается в группе «МУ СШ «Весна» в соцсети «ВКонтакте».



«Поздравляем спортсменов и тренеров спортивной школы «Весна» Подольска с отличным выступлением на соревнованиях по плаванию «Я стану олимпийцем», проходившими с 30 октября по 1 ноября в городе Обнинск. В число победителей вошли Олег Воронкин 2009 года рождения; Александр Королев 2008 года рождения; Вадим Маннапов 2008 года рождения; Алексей Аверьянов 2006 года рождения», - говорится в сообщении.

Призерами стали Богдан Буткевич, Софья Горбачева, Степан Горюнов и Анастасия Кошлакова.