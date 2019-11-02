РИАМО - 2 ноя. В Московской области в субботу состоялось торжественная церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» людям с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Спортивные награды получили 13 человек в Одинцове в рамках проведения гонки с препятствиями «Живу спортом».

«Выездное тестирование ГТО для граждан с ограниченными физическими возможностями было организовано 27 октября в Щелкове. Лица, имеющие статус инвалида, прошли 14 испытаний. Впервые в истории комплекса ГТО в России установлены нормативы для данной категории граждан», - отмечается в материале.

Кроме того, в этот день знак отличия ГТО вручили Ксении Лукиной, девушка установила рекорд России по подтягиванию за одну минуту.

«Комплекс «Готов к труду и обороне» охватывает все категории граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тестирование для них проводится с 2017 года на всей территории России, включая Подмосковье. Стоит отметить, что знаки отличия ГТО и удостоверения для инвалидов не отличаются от наград для других категорий населения», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, большое внимание в Московской области уделяется развитию инфраструктуры для поддержания адаптивного спорта. Это хорошая возможность для граждан с нарушениями здоровья повысить активность и замотивировать себя на занятия физической культурой.