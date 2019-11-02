РИАМО – 2 ноя. Портал hh.ru составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября, среди них - разработчик интеграционных решений и директор по управлению персоналом в IT-компании, сообщает «Российская газета».

«Разработчику интеграционных решений в Москве работодатель готов платить 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Директору по управлению персоналом в IT-компании в Москве - от 200 тысяч рублей на руки. Ведущему дизайнеру-консультанту - от 150 до 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Высокую зарплату предлагают специалисту Senior GoDeveloper в Санкт-Петербурге - от 180 до 220 тысяч рублей. Там же ищут внутреннего аудитора на зарплату от 170 до 200 тысяч рублей, а также часового мастера – от 150 тысяч рублей.

Хорошо оплачиваемая вакансия есть в Екатеринбурге, программисту 1С предлагают 150 тысяч рублей. В Туле ищут главного энергетика, зарплата – 110 тысяч рублей.

По данным hh.ru, в ноябре на одну вакансию приходится в среднем пять активных резюме. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели - 45 288 рублей.