РИАМО - 2 ноя. В новой Москве ограбили квартиру в коттеджном поселке Изумрудный, пропали деньги, ювелирные изделия, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

Квартира находится по адресу: 2-я Изумрудная улица, дом 8. Ранее некоторое СМИ сообщили, что она принадлежит народной артистке России Екатерине Шавриной.

«Около 8:00 поступило сообщение о квартирной краже по адресу: 2-я Изумрудная улица, дом 8, на территории новой Москвы. Неизвестный проник в квартиру дома по указанному адресу, похитил денежные средства, принадлежащие заявительнице, а также личные вещи и ювелирные изделия, после чего скрылся», - сказал собеседник агентства.

По его словам, размер материального ущерба устанавливается, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск и задержание преступника.