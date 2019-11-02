РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поручил проверить законность начислений за ЖКУ пенсионерке из Подольска, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».



Максимович 1 ноября провел прием граждан в общественной приемной подольского отделения партии «Единая Россия». На прием пришло всего трое подольчан.



«Так, 82-летняя Алла Евгеньевна обратилась с вопросом большой суммы начисления за обращение с ТКО, которую ей начисляют в квитанции за жилищно-коммунальные услуги. В ходе беседы выяснилось, что жительница не знает, получает ли она субсидию на данные коммунальные услуги. Дано поручение помощникам выяснить данный вопрос в Подольском управлении социальной защиты населения», - сказал Максимович.



Он отметил, что 61-летний Александр (инвалид 2 группы по здоровью) и еще одна пожилая жительница оказались в непростой жизненной ситуации и обратились за материальной помощью и задали очень волнующие их в настоящее время жизненные вопросы. Депутат постарается помочь горожанам в их трудной жизненной ситуации.