РИАМО - 2 ноя. Сотрудник столичной полиции насмерть сбил человека на пешеходном переходе в поселке Дорожный Ярославской области, по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по городу Москве.

«1 ноября в поселке Дорожный Ярославской области в свободное от службы время находился сотрудник столичной полиции. Служит он в УМВД по Пресненскому району. Управлял автомашиной Audi, был трезв и, к сожалению, совершил наезд на переходившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода мужчину 1965-го года рождения, который от полученных травм скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас проводится проверка по данному факту. По результатам этой проверки будет принято решение в соответствии с законом. Он также отметил, что автомобиль Audi не являлся ни служебным автомобилем, ни личным транспортным средством сотрудника.