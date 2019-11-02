На площади Революции впервые откроется «Студия архитектора». Здесь дети узнают о городском планировании, о разных архитектурных стилях, и о главных достопримечательностях крупных российских городов. Занятия в студии будут проходить 2, 3 и 4 ноября, с 13:00 до 18:45.