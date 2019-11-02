© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Со 2 по 4 ноября в столице проходит фестиваль «День народного единства».
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Гости смогут попробовать блюда 29 регионов нашей страны, а также приобрести красивые сувениры и поучаствовать в мастер-классах.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Праздник охватит 30 площадок по всей столице. В субботу, воскресенье и понедельник гостей ждут на девяти площадках «Московских сезонов», а 4 ноября к праздничной программе присоединится и 21 столичный парк.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Гостей ждут увлекательные мастер-классы по гончарному делу, столярному ремеслу, а также уроки по приготовлению национальных блюд.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На площади Революции впервые откроется «Студия архитектора». Здесь дети узнают о городском планировании, о разных архитектурных стилях, и о главных достопримечательностях крупных российских городов. Занятия в студии будут проходить 2, 3 и 4 ноября, с 13:00 до 18:45.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня народного единства в Москве
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня народного единства в Москве
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Также запланированы концерты Родиона Газманова, кавер- и фолк-групп «Жюль Верн», «Любо-Мило», «Крапива», Monkey Folk и акапелла-бэндов CoffeeTimeBand, Russian Acappella Band. Свои шоу представят также московские вокальные и хореографические студии.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня народного единства в Москве
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня народного единства в Москве
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Гости мероприятия на Манежной площади смогут увидеть большой иммерсивный спектакль режиссера Сергея Котюха, в рамках которого смогут совершить своеобразное путешествие по всей России.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня народного единства в Москве
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня народного единства в Москве
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня народного единства в Москве
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня народного единства в Москве
© Пелагия Тихонова
На фото: празднование Дня народного единства в Москве
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