РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В доме культуры «Быково» Подольска 10 ноября покажут бесплатный спектакль «Сганарель, или Мнимый рогоносец», сообщается в группе «Клуб любителей театра» в соцсети «ВКонтакте».

«Благотворительная студия «Клуб любителей театра» при библиотеке №26 в Подольске 10 ноября сыграет комедию Мольера «Сганарель, или Мнимый рогоносец» в новом сельском доме культуры «Быково», имеющем один из самых лучших в Подмосковье зрительных залов. В настоящее время актеры усиленно репетируют», - говорится в сообщении.

Посмотреть спектакль смогут все желающие бесплатно. Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: поселок Быково, улица Школьная, дом 8.