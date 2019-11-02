РИАМО - 2 ноя. В Москве следователи возбудили уголовное дело по факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних в интернете, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Ранее газета «Известия» сообщала, что на YouTube-канале Real Talk появились видеоролики, в которых дети беседовали в том числе с геем и порноактрисой на сексуальные темы. Видео привлекли внимание Роскомнадзора, сейчас они заблокированы.

«По факту распространения деструктивной информации среди несовершеннолетних на одном из интернет-ресурсов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — сказала Иванова.

Следователи допросили организатора видеосъемки, сейчас они устанавливают круг потерпевших и все обстоятельства. Расследование уголовного дела продолжается.