РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В Подольске около 300 школьников приняли участие в профилактических мероприятиях о здоровом образе жизни в молодежном центре «Ровесник», сообщается в группе «МУ Молодежный Центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В октябре 2019 года силами молодежного центра «Ровесник» была продолжена профилактическая работа среди учащейся молодежи округа на тему: «Вовремя скажи: «Нет». Интерес к теме сохранения здоровья не ослабевает. К сожалению, вредные привычки продолжают сопутствовать нашему образу жизни. Но, несмотря на это, молодежь с интересом воспринимает информацию, способствующую в будущем поддерживать в нормальном состоянии свое самочувствие. Всего в октябре в наших мероприятиях приняло активное участие 293 учащихся в возрасте от 14 до 19 лет», - говорится в сообщении.

Также в течение всего октября в молодежном центре проводилась очередная акция по сбору макулатуры.