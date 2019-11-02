РИАМО - 2 ноя. В Москве двух мужчин подозревают в сексуальной связи с двумя несовершеннолетними девочками, компанию обнаружили в одной из квартир в центре города после жалобы соседей, сообщается на сайте СУ СК РФ по столице.

«По данным следствия, жители дома из-за непрекращающегося шума в квартире, расположенной в центре Москвы, вызвали сотрудников правоохранительных органов. По прибытию в квартире были обнаружены мужчины 1983 и 1984 годов рождения, а также там находились две несовершеннолетние девочки», — говорится в сообщении.

Мужчины могли склонять подростков к употреблению наркотиков. Девушек отправили на медицинское освидетельствование, следователи ищут их родителей.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.