РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Возле одного из домов на проезде Авиаторов в Подольске сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» установили антипарковочные полусферы, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске по просьбе жителей сотрудники управляющей организации МУП «ДЕЗ» установили антипарконы «Полусферы» возле дома №4 по проезду Авиаторов», - говорится в сообщении.

Также рабочими была отремонтирована входная группа возле мусоропровода 3 и 4 подъезда жилого дома №4 по улице Силикатная, а на Юбилейной улице у дома №18 отремонтированы лавочки на детской площадке.