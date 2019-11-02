РИАМО – 2 ноя. Минздрав РФ установил рекомендуемый уровень потребления соли в соответствии с нормативами ВОЗ, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 граммов соли в сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы, что существенно увеличивает риск повышенного артериального давления и, как следствие, сосудистой катастрофы - инфаркта или инсульта», — написал Салагай в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это касается соли, которая поступает со всей пищей, а не только той, что используется для досаливания.

Для уменьшения потребления соли ВОЗ советует сократить ее использование при приготовлении пищи, убрать солонки со стола, употреблять меньше соленых закусок, выбирать продукты с низким содержанием соли.

«Иногда можно встретить указание на то, что некоторые виды соли не вызывают гипертонии, так как имеют природное происхождение. Это не так, поскольку главным является не происхождение соли, а количество содержащегося в ней натрия», - добавил Салагай.

В приказе, подписанном министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, отмечается, что вся пищевая соль должна быть йодирована. Это нужно для профилактики тяжелых заболеваний, связанных с недостатком йода.