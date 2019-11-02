РИАМО - 2 ноя. До конца года в Подмосковье пройдут 18 встреч по «дачной амнистии» и имущественным вопросам с представителями СНТ 22 округов региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«До Нового года запланировано проведение 18 встреч с председателями СНТ Подмосковья, на которых представители областного министерства имущественных отношений, специалисты из Налоговой инспекции, Росреестра и Московского областного БТИ, а также администрации округов продолжат информирование собственников о регистрации недвижимости по «дачной амнистии» и другим имущественным вопросам», — говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений области Владислав Коган рассказал, что встречи охватят 22 городских округа, в которых зарегистрированы более 4,3 тысячи СНТ, а также 450 тысяч садоводов и дачников. В этих округах за 3 года зарегистрировано более 200 тысяч объектов без прав, налоговый потенциал которых составляет почти 1 миллиард рублей. Не зарегистрированными остаются 90 тысяч объектов.

«В настоящий момент важно донести до собственников информацию о возможностях «дачной амнистии», поскольку после наступления 2021 года оформить ее будет гораздо сложнее. Сейчас мы проводим выездные консультации с председателями СНТ, которые потом донесут информацию до членов своих товариществ. В декабре выездные встречи закончатся, но останется возможность задать вопросы в консультационных центрах Московского БТИ в МФЦ, по телефонам и электронной почте структур», - отметил Коган.

С 8 ноября пройдут встречи с представителями СНТ городских округов Щелково, Черноголовка, Звездный городок, Лосино-Петровский, Богородский, Электросталь, а 9 ноября – с председателями округа Солнечногорск.

15 ноября намечены встречи с представителями СНТ Ленинского и Раменского городских округов, а 16 ноября - округа Домодедово.

22 ноября будут организованы встречи с товариществами городских округов Озеры и Зарайск, а 23 ноября – Серебряные Пруды и Ступино.

27 ноября встречи пройдут в Павловском Посаде, 29 ноября – в Шатуре, Егорьевске и Воскресенске, а 30 ноября - в Люберцах и Котельниках.

А 6 декабря встречи пройдут с представителями товариществ Ликино-Дулева и Орехово-Зуева.