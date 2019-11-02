РИАМО - 2 ноя. В субботу в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялась традиционная гонка с препятствиями «Живу спортом», на старт забега вышли 232 команды Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Участники преодолели шестикилометровую трассу с 19 испытаниями: бег по пересеченной местности, перепрыгивание через стены, проход по канатам, лаз под автомобильными шинами и другое», - отмечается в материале.

Для болельщиков и гостей мероприятия работал бесплатный скалодром.

«Гонка с препятствиями «Живу спортом» стала традиционным спортивным праздником для всех жителей Подмосковья. Забег, по обычаю, проводится накануне Дня народного единства и собирает большое количество участников - в этом году на старт вышли более 1,5 тысячи человек», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, мероприятие пользуется популярностью, поэтому маршрут трассы был значительно усложнен: увеличили дистанцию забега и добавили несколько испытаний.

«Все команды с энтузиазмом прошли полосу препятствий, продемонстрировав взаимовыручку, сплоченность и единство духа», - подытожил министр.