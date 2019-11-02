РИАМО - 2 ноя. Двое соучредителей компании поссорились на МКАД, в итоге один из них выстрелил в своего оппонента, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел 31 октября на 42-ом километре МКАД, в районе дома №4.

«Прибывшими на место сотрудниками ОР ППСП МО задержан мужчина 1959 года рождения, соучредитель компании, который в 19:30 по указанному адресу в ссоре из принадлежащего ему травматического пистолета произвел один выстрел в мужчину 1979 года рождения, соучредителя компании», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшего доставили в больницу с проникающим огнестрельным ранением груди. Стрелявший мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».