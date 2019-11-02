РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. По просьбе жительницы Подольска собственника участка на улице Заводской микрорайона Климовск обязали обустроить съезд с тротуара для колясок, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой обустроить съезд с тротуара на Заводской улице микрорайона Климовск для инвалидов и колясок. Она отметила, что из-за отсутствия съезда у дома №6б приходится выходить на проезжую часть.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу строительства заезда (съезда) для инвалидных и детских колясок на улице Заводская микрорайона Климовск. Сообщаю, что по указанной информации был проведен осмотр. Установлено, что территория не относится к муниципальной собственности, в связи с чем обращение направлено собственнику (балансодержателю) территории для проведения работ по строительству съезда и заезда», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.