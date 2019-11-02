РИАМО - 2 ноя. Центр выявления и поддержки одаренных детей Подмосковья, созданный на базе гимназии имени Е.М. Примакова, стал победителем в конкурсе среди региональных центров на право проведения космической программы «Сириус-2020», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Уже в следующем году Подмосковье примет школьников и университетские команды со всей страны, чтобы они представили свои проекты по ракетно-космической тематике», - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
По ее словам, подмосковный центр был выбран в результате серьезного конкурсного отбора.
«Эксперты образовательного центра «Сириус» тщательно отбирали региональные центры, выезжали на места и оценивали их возможности. За победу боролись центры со всей страны. Региональный центр Московской области оказался лучшим, это очень почетно. Уверена, что в Подмосковье мероприятие пройдет на высоком уровне»,- отметила Каклюгина.
«Космическая программа» пройдет в рамках программы «Дежурный по планете-2», организованной образовательным фондом «Талант и успех» в партнерстве с Фондом содействия инновациям, Сколковским институтом науки и технологии, ГК «Роскосмос» и кружковым движением НТИ.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии