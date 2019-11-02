РИАМО - 2 ноя. Столичная полиция совместно с департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы проводят проверку аварии рядом со зданием мэрии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Ранее в социальных сетях появилось видео с наездом на пешехода в центре Москвы рядом со зданием мэрии машиной, которая неожиданно стала давать задний ход.

«Вчера утром, около 8:30 в Вознесенском переулке произошло ДТП - наезд на пешехода, в результате которого он получил телесные повреждения. Пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение», - отмечается в материале.

По данному факту столичной полицией проводится проверка, во взаимодействии с департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы устанавливаются обстоятельства произошедшего.