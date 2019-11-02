РИАМО - 2 ноя. Следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудили уголовное в отношении 68-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве супруги, сообщила РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, вечером 1 ноября 2019 года мужчина, находясь в квартире по бульвару Генерала Карбышева в Москве, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, произвел один выстрел в голову 41-летней супруги. От полученного ранения потерпевшая скончалась в больнице», - сказала Иванова.

В настоящее проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.