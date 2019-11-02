РИАМО - 2 ноя. На юго-востоке Москвы произошло вооруженное ограбление, преступники похитили 5 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Накануне вечером в службу «02» от граждан поступило сообщение о стрельбе по адресу: улица Верхние Поля, дом 49, корпус 1.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу пятеро неизвестных открыто похитили у безработного 1975 года рождения сумку, в которой находились денежные средства в размере 5 миллионов рублей, один из злоумышленников выстрелил во владельца сумки два раза из травматического пистолета, после чего преступники скрылись на автомобиле Audi A6», - сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевшего нарядом скорой медицинской помощи доставили и госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением. Один из нападавших задержан сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело.