РИАМО - 2 ноя. Сотрудники полиции задержали пассажира, который распивал спиртные напитки на борту воздушного судна в аэропорту Шереметьево, правонарушитель доставлен в дежурную часть, говорится в сообщении пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, осуществляющего перелет из Санта-Клара (Куба) в Москву просит подняться на борт сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

По прибытии наряда транспортной полиции на борт воздушного судна экипаж пояснил, что пассажир распивал спиртные напитки, драки на борту самолета не было. Правонарушитель доставлен в дежурную часть.

В отношении гражданина 1989 года рождения составлен административный протокол за распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом.