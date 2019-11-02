РИАМО - 2 ноя. В рамках праздничного концерта, посвященного наступающему Дню сотрудника органов внутренних дел, в подмосковном Красногорске отметили результаты работы сотрудников МВД в 2019 году, за девять месяцев 2019 года в регионе раскрыли 37 тысяч преступлений, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«В 2019 году мы получили от граждан более 130 писем с благодарностями для наших сотрудников. 347 подмосковных полицейских заслуженно отмечены ведомственными правительственными наградами», - сказал начальник Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области, генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков.

Он также добавил, что, согласно результатам социологического опроса, доверие жителей Московской области к сотрудникам полиции возрастает с каждым годом.

«Благодаря четкой и слаженной работе коллективов Главного управления, в текущем году количество зарегистрированных преступлений в регионе сократилось на 4%. Почти на 3% уменьшилось количество разбоев, на 16% грабежей, на 7% - краж, в том числе автомобилей – почти на 20%. Раскрываемость убийств составила более 97%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - более 96%», - сказал Пауков.

Он также добавил, что активные профилактические мероприятия и адресная работа в жилом секторе позволили снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах – почти на 4%, в том числе на улицах – более чем на 11%. Пресечена деятельность 299 участников организованных преступных групп.

Из незаконного оборота было изъято более двух тонн наркотических средств и около 300 единиц огнестрельного оружия. Общий массив раскрытых преступлений за девять месяцев составляет 37 тысяч.

Пауков отметил работу областного ГИБДД. Благодаря их работе удалось снизить количество погибших и раненых в результате ДТП.

«Работа областного ГИБДД с участниками дорожного движения привела к снижению числа дорожно-транспортных происшествий, произошедших на дорогах Подмосковья, на 9%. Сократилось количество погибших и раненых в результате ДТП людей - на 21% и 11% соответственно», - сказал Пауков.

Полным ходом идет поддержка сотрудников полиции - в текущем году в рамках реализации программы «Безопасное Подмосковье» было выделено более миллиарда рублей. В настоящее время в Подмосковье установлено более 36 тысяч видеокамер. На выделенные средства также были закуплены более 300 автомобилей.

День сотрудника органов внутренних дел РФ (до 2011 года - День российской милиции) - профессиональный праздник сотрудников МВД в Российской Федерации, отмечается 10 ноября. История этого праздника берет свое начало с 1715 года. Именно тогда Петр I создал в России службу охраны общественного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с греческого означает «управление государством».