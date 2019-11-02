РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. В Подольске до 29 ноября планируют отремонтировать уличное освещение в одном из дворов на улице Мраморная, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неисправные фонари освещения в одном из дворов. Она отметила, что во дворе дома №4 по улице Мраморная несколько дней отсутствует освещение и из-за этого жителям страшно и травмоопасно ходить вечером.

«Рассмотрев обращение по вопросу уличного освещения во дворе на улице Мраморная сообщаю, что по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы будут проведены в срок до 29 ноября текущего года», - сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.