РИАМО - 2 ноя. В субботу днем в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали почти 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали девять рейсов, один отменен. В аэропорту Домодедово задержаны восемь прилетов и вылетов, четыре отменены. В Шереметьеве задержали шесть рейсов.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, там нет отмен и задержек.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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