РИАМО – 2 ноя. В Московском региону в субботу установится облачная погода практически без осадков, а температура поднимется до 3 градусов тепла, в начале следующей недели ожидается мощный поток субтропического тепла, сообщается на сайте телеканала «Звезда».

Предстоящий день в Московском регионе Центральной России будет определяться влиянием слабовыраженного теплого атмосферного фронта с запада.

«Будет преобладать пасмурная погода, местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. В столице – плюс 1, плюс 3 градусов, в Подмосковье - от 0 до плюс 3 градусов», - отметил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик добавил, что потепление в Московском регионе будет усиливаться. Ночью в воскресенье станет не прохладнее 0 – плюс 2 градусов в Москве, а днем температура поднимется до значений от плюс 3 до плюс 5 градусов.

«Мощный поток субтропического тепла ждет жителей Центральной России на следующей неделе, когда ночью колебания столбиков термометра будут составлять от плюс 3 до плюс 8, а днем можно рассчитывать на 8-13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», - подчеркнул Тишковец.

Он отметил, что при этом ожидаются дожди, «от первой атаки зимы не останется и следа».

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